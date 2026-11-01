AHM Gaungkan Budaya Safety Riding, Sasar Generasi Muda Pengguna Motor

jpnn.com, BOGOR - Sepeda motor menjadi salah satu moda transportasi andalan untuk menunjang mobilitas sehari-hari, mulai dari berangkat kerja, kuliah, nongkrong bareng teman hingga mengeksplorasi tempat baru.

Sebab, sepeda motor menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam mendukung aktivitas masyarakat.

Meski demikian, tingginya penggunaan sepeda motor belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara.



Semisal tidak menggunakan perlengkapan keselamatan secara lengkap, hingga kurang memperhatikan kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan.

Padalah keselamatan berkendara menjadi prioritas setiap pengguna jalan.

Jika berkendara mengutamakan keselamatan akan memberikan kenyamanan dan keamanan kepada seluruh pengguna jalan.

Manager Public Relations PT Astra Honda Motor (AHM) Nanda Agung mengungkapkan mobilitas yang mendukung produktivitas masyarakat perlu diiringi dengan kesadaran akan keselamatan dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

"Kami ingin mengajak generasi muda untuk membangun kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari berkendara dengan aman hingga berperan aktif dalam mewujudkan gaya hidup berkelanjutan,” ujar Nanda Agung.

Dia menjelaska salah satu keterampilan dalam berkendara harus menguasai teknik pengereman.