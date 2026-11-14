menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » AHM Siapkan 6 Teknisi Andalan untuk Bertarung di Asia & Oceania TSC 2026

AHM Siapkan 6 Teknisi Andalan untuk Bertarung di Asia & Oceania TSC 2026

AHM Siapkan 6 Teknisi Andalan untuk Bertarung di Asia & Oceania TSC 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Astra Honda Motor Technical Skill Contest. Foto: ahm

jpnn.com, JAKARTA - Pertengahan November nanti, ketangguhan para "dokter" sepeda motor Honda bakal diuji di panggung internasional.

Indonesia kembali mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah ajang bergengsi Asia & Oceania Technician Skill Contest (AOC) 2026.

Kompetisi adu keterampilan teknisi sepeda motor Honda tingkat Asia dan Oceania tersebut dijadwalkan berlangsung pada 17–20 November 2026 di AHM Safety Riding and Training Center (SRTC), Deltamas, Jawa Barat.

Baca Juga:

Bagi Indonesia, penunjukan ini terasa istimewa. Setelah sukses menggelar ajang serupa di Jakarta pada 2005 dan Surabaya pada 2018, tahun ini menjadi kali ketiga tanah air dipercaya menyambut para teknisi terbaik dari mancanegara.

Di arena nanti, sebanyak 33 teknisi dari sembilan negara—mulai dari Malaysia, India, Filipina, Taiwan, Vietnam, Thailand, Kamboja, Singapura, hingga Maladewa—bakal beradu ketangkasan melawan wakil tuan rumah.

Menghadapi persaingan ketat tersebut, PT. Astra Honda Motor (AHM) tidak main-main.

Baca Juga:

Enam teknisi terbaik dari jaringan bengkel resmi AHASS telah disiapkan sebagai ujung tombak Merah Putih.

Mereka adalah talenta-talenta pilihan yang lolos saringan ketat di tingkat nasional dan ditempa lewat pembinaan berkelanjutan.

Indonesia kembali mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah ajang bergengsi Asia & Oceania Technician Skill Contest (AOC) 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI