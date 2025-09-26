Ahmad Ali: Hari Ini Saya Punya KTA PSI, Maka Keanggotaan di NasDem Gugur

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyebutkan statusnya di NasDem gugur setelah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) parpol berlambang Gajah.

"Hari ini ketika saya ber-KTA PSI, maka keanggotaan saya di NasDem gugur," ujar mantan Wakil Ketua Umum Partai NasDem menjawab awak media di Jakarta, Jumat (26/9).

Ahmad Ali mengaku belum berkomunikasi dengan NasDem ketika memutuskan bergabung ke PSI.

Baca Juga: Wamen Isyana Dikabarkan Jadi Wakil Ketua Umum PSI

"Belum ada, sama juga ketika saya masuk NasDem, tidak ada konfirmasi, kan," kata dia.

Sebelumnya, PSI di The Club Djakarta Theter, Jakarta Pusat, Jumat (26/9) malam ini mengumumkan kepengurusan periode 2025-2030.

Politikus senior PSI Raja Juli Antoni menjadi pihak yang mengumumkan struktur kepengurusan di bawah ketua umum Kaesang Pangarep.

Baca Juga: Tokoh Nasional Bakal Gabung PSI saat Pelantikan Pengurus DPP

Dia dalam kesempatan itu mengumumkan bahwa Kaesang menjabat Ketua Umum PSI dan Grace Natalie Sekretaris Dewan Pembina PSI.

Dalam pengumuman pada Jumat ini, muncul nama eks politikus NasDem Ahmad Ali serta Bestari Barus di struktur kepengurusan PSI.