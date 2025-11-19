Ahmad Ali Optimistis Sulteng Jadi Basis Suara Utama PSI untuk Memenangi Pemilu 2029
jpnn.com - PALU - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) pertama di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11).
Rakorwil PSI tersebut dihadiri seluruh ketua dan anggota partai berlambang gajah itu kabupaten/kota se-Sulteng.
Acara ini menjadi momentum penting dalam konsolidasi awal PSI menuju verifikasi partai dan pemenangan Pemilu 2029.
Selain membahas persiapan verifikasi, rakorwil turut diwarnai dengan pelantikan sejumlah anggota baru PSI dari berbagai latar belakang.
Mulai dari tokoh agama, aktivis muda, profesional, hingga mantan kader dari partai lain yang kini memilih PSI.
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali yang hadir langsung dalam acara tersebut menyampaikan optimismenya terhadap perkembangan partainya di Sulteng.
“Sulawesi Tengah punya semangat luar biasa. Penguatan struktur jauh lebih solid dibandingkan 2024,” katanya.
“Dengan energi seperti ini, saya yakin Sulteng bisa menjadi salah satu basis suara utama PSI untuk kemenangan 2029,” lanjut Ahmad Ali.
Rakorwil pertama PSI di Palu, Ahmad Ali optimistis Sulteng jadi basis kemenangan PSI pada Pemilu 2029.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Buka Rakorwil PSI Sulteng, Kaesang Sapa Ketua DPW yang Ternyata Eks NasDem
- Bukti Magnet Politik Ahmad Ali, Puluhan Tokoh di Sulawesi Tengah Hijrah ke PSI
- Kaesang ke Pasar, Perempuan Hamil Tak Sungkan Mengajukan Permintaan, Hidup Jokowi!
- Kaesang Bakal Hadiri Rakerwil PSI di Palu Demi Kejar Target Menang Pemilu 2029
- Gerindra & PSI Ogah Sambut Budi Arie, Pengamat: Pertanda Partai Tolak Sosok Pragmatis
- PSI Tak Khawatir Jokowi Cawe-Cawe, Ada Mantan Presiden Tak Lepas Jabatan Partai