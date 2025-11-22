Ahmad Ali: PSI Ingin Nomor 1, Siapa yang Merintangi, Habisi!

jpnn.com - KENDARI - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyatakan tidak ada kawan yang abadi dalam politik.

Dia menjelaskan, jika PSI ingin menjadi nomor 1 di Pemilu 2029, mereka harus mengalahkan semua partai lain.

Hal tersebut disampaikan Ali saat menutup Rakorwil PSI Se-Sultra di Kendari, Jumat (21/11).

Dia juga mengatakan agar para kader tidak boleh berpuas diri dengan semua capaian PSI saat ini.

"Jadikan semua partai sebagai kawan, tetapi dalam politik tidak ada kawan yang abadi. Haruslah ditanamkan dalam diri untuk mengalahkan semua partai-partai politik. Kalau ingin nomor satu, maka harus mengalahkan partai-partai yang lain," ujar Ali.

Ali menekankan PSI hanya ingin menang, bukan menjadi peringkat kedua atau di bawahnya.

Oleh karena itu, dia memerintahkan agar kader PSI 'menghabisi' siapa pun yang menghalangi kemenangan mereka.

Ali mengatakan, siapa pun yang merintangi jalan PSI, bukanlah sahabat.