Ahmad Ali Sebut Jokowi Jadi Presiden Berkat Rakyat, Bukan Partai

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyatakan menyatakan partainya saat ini ingin membantah tuduhan bohong terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebutkan PSI bukan didedikasikan untuk keluarga Jokowi.

"Hanya karena kongres mengamanati Kaesang sebagai Ketua Umum yang kebetulan adalah putra beliau (Jokowi), tetapi selamanya ke depan tidak akan dilestarikan untuk keluarga beliau," kata Ali dalam sambutannya di Rakorwil PSI di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (21/11).

Dia menyebutkan alasan menjadikan Jokowi sebagai patron politik karena berasal dari keluarga biasa dan bisa menjadi presiden dengan dukungan rakyat.

"Beliau bisa membuktikan bahwa ketika rakyat memberi kepercayaan. Kenapa rakyat bisa memberi kepercayaan kepada beliau? Karena di lingkungan tinggalnya dia, beliau selalu berperilaku baik, menjaga adab, tata krama, dan memberikan nilai-nilai kebajikan bagi seluruh masyarakat yang ada di lingkungannya," jelasnya.

Dia menyebutkan Jokowi lantas didorong oleh masyarakat menjadi wali kota, kemudian gubernur, lalu menjadi presiden.

"Beliau kemudian di partainya yang dulu, tetapi tidak pernah dihargai di sana. Hanya dimanfaatkan dan digunakan jabatannya untuk kepentingan partainya," kata Ali.

"Rakyat Indonesia yang memaksa partainya untuk kemudian mencalonkan dia menjadi gubernur kemudian presiden. Saat jadi presiden beliau diperas, dimanfaatkan, dan dijadikan jabatannya untuk membesarkan dan menebalkan kantong mereka," sambungnya.

Dia menyebutkan setelah Jokowi selesai masa jabatannya, dituduh macam-macam.