Ahmad Ali Sebut PSI Harus Jadi Wadah Perjuangan Dunia Akhirat
jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia menggelar acara Pra-Rakerwil (Rapat Kerja Wilayah) dalam rangka konsolidasi internal pengurus se-Jawa Barat, Bandung (14/11).
Acara dihadiri oleh Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali didampingi Ketua OKK DPP PSI Agus Mulyono Herlambang dan Ketua Bidang Politik, Bestari Barus serta beberapa Ketua Direktorat DPP PSI.
Dalam sambutannya, Ahmad Ali menyampaikan bahwa PSI harus dapat menjadi wadah perjuangan kader dunia akhirat.
Mulanya dia mengatakan partai berlogo gajah itu tidak akan memungut mahar politik bagi calon kepala daerah.
"Karena partai ini harus dijadikan sebagai rumah, wadah perjuangan, dan dunia penuh keadilan," kata Ahmad Ali.
Dia menyebutkan PSI politik adalah perjuangan suci, di mana segala kebaikan untuk rakyat diperjuangkan pada kebijakan politik.
"PSI ini harus menjadi wadah bagi kita untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang insyaAllah bisa memberi kontribusi untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia," sambungnya.
Ahmad Ali juga menyampaikan dan menekankan pada peserta Rakerwil yang dihadiri oleh Pengurus DPD se-Jawa Barat agar menghormati ulama dan kiai.
