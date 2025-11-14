Ahmad Ali Sebut PSI Siap Bertarung, Singgung Sosok Saan Mustofa

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengatakan bahwa dia yang paling merugi jika partainya kalah dari NasDem pada pemilu mendatang.

Hal ini disampaikan Ahmad Ali seusai pra-rapat kerja wilayah PSI Jawa Barat di Purwakarta, Jumat (14/11).

"Siap bertanding. Dan saya harus memenangkan. PSI harus menang dari NasDem, se-Indonesia. Saya pasti orang yang paling merugi. Kalau kemudian ketika saya kalah dari NasDem," kata Ali.

Mulanya, Ali menekankan bahwa pra rakerwil ini harus diterjemahkan sebagai rivalitas politik, di mana dia harus memotivasi kader PSI.

Dia lantas menyinggung sosok Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa yang sudah dia anggap sebagai adik sendiri.

Saan sendiri diketahui sebelumnya merupakan Ketua DPW NasDem Jawa Barat.

Dia juga bercerita bahwa Saan adalah sosok yang mengajaknya bergabung ke NasDem, meski akhirnya Ali meninggalkan NasDem dan pindah ke PSI.

"Saan Mustopa itu kan adik saya, yang mengajak dia masuk NasDem itu saya. Terus kemudian saat itu saya bangga lah. Bahwa dia menggantikan saya sebagai wakil ketua umum," ujar Ali.