Ahmad Ali soal Target PSI di Kepri: Rebut Satu Kursi DPR RI

jpnn.com, BATAM - Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menegaskan target meraih satu kursi DPR RI dari daerah pemilihan Kepulauan Riau pada pemilu mendatang.

Target tersebut disampaikan dalam kegiatan konsolidasi dan pengarahan kepada jajaran DPW PSI Kepulauan Riau dan seluruh DPD PSI se-Kepulauan Riau di Hotel HARRIS, Batam, Kamis (22/10).

Kegiatan ini dihadiri Ketua DPW PSI Kepulauan Riau Onward C. Siahaan bersama jajaran pengurus partai.

Dalam arahannya, Ahmad Ali menekankan tiga agenda utama, yakni persiapan Rapimnas dan HUT PSI pada 16 November 2026 di Surabaya, penyelesaian struktur organisasi hingga tingkat Dewan Pimpinan Ranting (DPRT), serta penguatan kerja nyata kader di tengah masyarakat.

Ia meyakinkan jajaran kader bahwa target meraih satu kursi DPR RI dari Kepulauan Riau harus menjadi tujuan bersama yang diperjuangkan melalui konsolidasi organisasi, kerja kolektif, dan kedekatan dengan masyarakat.

Ahmad Ali juga menyebut bergabungnya Joko Widodo dengan PSI dan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kader dalam memperkuat pengabdian kepada masyarakat.

“Buat partai ini selalu dinanti masyarakat karena kerja-kerja nyatanya,” pesan Ahmad Ali.

Menurutnya, penguatan struktur dan pencapaian target politik harus berjalan seiring dengan kerja nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.