Ahmad Ali Yakin Bakal Menang Besar di Sulteng pada Pemilu 2029, Pernah Lakukan Sebelumnya

jpnn.com, PALU - Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali meyakini partai berlogo gajah itu akan menang besar di Sulawesi Tengah pada Pemilu 2029.

Hal ini disampaikan oleh Ahmad Ali saat memberikan sambutan dalam Rakorwil DPW PSI Sulteng di Palu, Rabu (19/11).

Dia meyakini hal itu bisa dicapai, pasalnya pernah dilakukannya di NasDem pada Pemilu 2019.

"Menang besar itu bukan sesuatu mimpi, bukan sesuatu hayalan karena pernah kita lakukan, kita pernah menangkan di Sulawesi Tengah," kata Ahmad Ali.

Dia lantas mengajak kader Partai Solidaritas Indonesia Sulteng untuk merebut kemenangan itu.

"Maka untuk itu saya ingatkan kembali, mari kita merebut kemenangan 2019. Saya tidak perlu mengajari kalian karena kalian adalah barisan yang pernah memenangkan pertandingan pada tahun 2019," lanjutnya.

Dia juga meminta agar para kader PSI terus bergerak ke masyarakat dan tidak hanya mengandalkan satu sosok tokoh di Sulteng.

"Walaupun Sulawesi tengah ini ada Ahmad Ali masih menjadi simbol, tetapi komunikasi publik seperti yang disampaikan oleh ketua umum tadi, terjun ke masyarakat itu menjadi hal yang penting," jelasnya.