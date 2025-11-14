Ahmad Ali Yakin PSI Bisa Kalahkan NasDem di Pileg 2029

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali yakin partai berlogo Gajah itu bisa mengalahkan NasDem di Pileg 2029.

Pernyataan itu disampaikan Ali seusai memberikan arahan dalam PraRakerwil DPW PSI seluruh Jawa Barat, di Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (14/11).

"Siap bertanding dan saya harus memenangkan. PSI harus menang dari NasDem se-Indonesia," kata Ali.

Ali juga berkelakar kalau PSI kalah dari NasDem dirinya akan menjadi orang yang paling merugi.

"Saya pasti orang yang paling merugi. Kalau kemudian ketika saya kalah dari NasDem," lanjutnya.

Dia juga menyampaikan alasan dirinya hengkang dari partai pimpinan Surya Paloh dan berlabuh ke PSI.

Ali mengakui kalau dirinya merasa nyaman di NasDem, tetapi rasa nyamannya itu yang justru tidak membuat dirinya bertahan lebih lama.

"Saya cukup nyaman di partai saya sebelumnya dan saya tidak terlalu suka dengan kenyamanan ini sebenarnya," kata dia.