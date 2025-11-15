Ahmad Ali Yakin PSI Melahirkan Jokowi-Jokowi Berikutnya

jpnn.com - BANDUNG - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengatakan bahwa partainya menjadikan sosok Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai patron.

Ali pun berharap PSI bisa melahirkan banyak anak Indonesia yang senasib dengan Jokowi.

Hal ini disampaikan Ali seusai kegiatan Pra-Rakorwil PSI Se-Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/11) malam.

"Kami akan tetap menjadikan Pak Jokowi sebagai patron. Kenapa? Kami berharap ke depannya banyak anak-anak Indonesia yang lahir dari PSI seperti Pak Jokowi," kata Ali.

Dia ingin anak-anak desa lain bisa menjadi pemimpin di negeri ini seperti Jokowi.

Menurutnya, Jokowi bukanlah dari keluarga kaya raya, tetapi bisa merintis karier politiknya, mulai dari wali kota, gubernur, sampai akhirnya presiden.

"Banyak anak-anak desa, anak-anak kampung yang tidak memiliki darah biru, yang tidak lahir dari keturunan ningrat, yang tidak lahir dari keluarga kaya, tetapi dia bisa sampai di puncak karena memiliki nilai karya dan integritas," kata Ali.

Sementara itu, Ali juga menekankan PSI tidak pernah takut jika Jokowi dituduh macam-macam di luar sana.