Ahmad Dhani Bocorkan Rencana Lamaran El Rumi dan Syifa Hadju

Ahmad Dhani Bocorkan Rencana Lamaran El Rumi dan Syifa Hadju

Ahmad Dhani Bocorkan Rencana Lamaran El Rumi dan Syifa Hadju
Musikus Ahmad Dhani. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ahmad Dhani mengungkapkan rencana lamaran dan pernikahan putra keduanya, El Rumi, dengan sang kekasih, Syifa Hadju, yang kini mulai dipersiapkan secara bertahap oleh keluarga.

Meski belum mengungkapkan tanggal pasti, pentolan Dewa 19 itu memastikan pernikahan El Rumi direncanakan berlangsung pada 2026.

Sementara itu, prosesi lamaran disebut akan digelar dalam waktu dekat.

"Baru bikin baju buat lamaran, lamarannya dalam waktu dekat ini. Kalau pernikahannya belum tahu, mungkin pertengahan tahun,” ujar Ahmad Dhani.

Untuk konsep akad nikah, Dhani menyebut El Rumi akan mengusung adat Jawa.

Konsep ini berbeda dengan sang kakak, Al Ghazali, yang sebelumnya menikah dengan Alyssa Daguise menggunakan adat Sunda.

“Kalau Al kemarin kan Sunda, ini (El) akadnya sekarang Jawa,” kata Dhani.

Meski demikian, Dhani mengaku konsep keseluruhan acara pernikahan masih terus dibahas bersama keluarga.

Ahmad Dhani mengungkap rencana lamaran El Rumi–Syifa Hadju yang akan digelar dalam waktu dekat.

