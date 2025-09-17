Ahmad Dofiri Beserta Istri Tiba di Istana di Tengah Isu Reshuffle Kabinet
jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Ahmad Dofiri, dan istrinya, tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, di tengah menguatnya isu Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle jilid ke-3 Kabinet Merah Putih.
Ahmad Dofiri mengenakan seragam dinas upacara Polri terpantau tiba di Istana sekitar pukul 12.30 WIB. Sang istri, terpantau mengenakan kebaya berwarna krem dan kain batik cokelat tua.
Ahmad Dofiri berjalan masuk menuju Istana Negara di tengah hujan deras yang mengguyur area Jakarta Pusat pada Rabu siang.
Di tengah momen berjalan, Dofiri sempat membalas sapaan sejumlah jurnalis yang menunggu di area pilar.
Saat ditanya apakah dia datang ke Istana dalam rangka acara pelantikan, Dofiri memilih tidak menjawab dan hanya melemparkan senyum.
Informasi yang beredar di kalangan wartawan Istana, Ahmad Dofiri dikabarkan akan dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Staf Khusus Presiden RI.
Pelantikan Dofiri juga dikabarkan bersamaan dengan dilantiknya menteri dan wakil menteri lainnya, di antaranya Letnan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan definitif, Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).
Namun, pihak Istana maupun mereka-mereka yang dikabarkan dilantik itu belum dapat memberikan keterangan ataupun konfirmasi mengenai rumor yang beredar.
Di tengah menguatnya isu reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Ahmad Dofiri beserta istri tiba di Istana
