Ahmad Doli Kurnia DPR Berikan Bantuan Kepada Warga Terdampak Banjir di Langkat Sumut
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) 3 Sumatera Utara (Sumut) Dr. Ahmad Doli Kurnia mendatangi warga masyarakat terdampak bencana banjir di Kabupaten Langkat pada Kamis (4/12/2025).
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu memberikan bantuan dari DPP Partai Golkar.
Anggota DPR RI dari Dapil 3 Sumut Ahmad Doli Kurnia memberikan bantuan kepada warga masyarakat terdampak bencana banjir di Kabupaten Langkat pada Kamis (4/12/2025). Foto: Source for JPNN.com
Bantuan tersebut berupa bahan-bahan kebutuhan pokok di beberapa lokasi pengungsian/posko warga yang mendapatkan musibah.
“Hari ini saya datang ke sekitar 6 titik lokasi yang terkena musibah banjir untuk memberikan bantuan. Saya sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Langkat dan mendatangi lokasi yang memang belum pernah tersentuh perhatian dan bantuan dari pihak manapun,” ujar Doli
Doli dalam kunjungan tersebut didampingi Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Langkat Ahmad Senang.
Dia mendatangi enam lokasi di 3 Kecamatan yang dinilai paling berat dan belum tersentuh perhatian dan bantuan seperti di Kecamatan Hinai, Besitang dan Pangkalan Brandan.
Anggota DPR RI dari Dapil 3 Sumut Dr. Ahmad Doli Kurnia mendatangi warga masyarakat terdampak bencana banjir di Kabupaten Langkat sekaligus memberikan bantuan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pembersihan Lumpur Bencana di Pulau Sumatra Ditarget Selesai Sebelum Nataru
- Pak Prabowo dan Purbaya Mendapat Surat Cinta dari Gubernur Sumbar soal Pemotongan TKD
- Kabar Gembira Buat Konsumen Wuling Terdampak Banjir Sumatra
- Wuling Siaga Banjir Sumatra, Hadirkan Layanan Towing Gratis
- Refleksi Akhir Tahun Bersama Wartawan Parlemen, Sekjen DPR: Harus Adaptif Terhadap Perubahan dan Tuntutan Publik
- Wartawan Parlemen dan Kesetjenan DPR Galang Donasi untuk Korban Bencana Sumatra