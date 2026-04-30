Ahmad Erani Yustika Jabat Komisaris PLN Gantikan Dadan Kusdiana, Begini Rekam Jejaknya

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Erani Yustika, resmi ditunjuk mengisi jajaran Dewan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Efektif sejak 24 April 2026, Erani menduduki posisi tersebut untuk menggantikan Dadan Kusdiana.

Penunjukan ini mengukuhkan peran strategisnya dalam memperkuat tata kelola sektor energi nasional, khususnya pada perusahaan pelat merah penyedia tenaga listrik tersebut.

Sebelum mengemban jabatan sebagai Komisaris PLN dan Sekjen ESDM, Erani diketahui sebagai figur intelektual yang dikenal luas sebagai pakar ekonomi.

Dihimpun dari beberapa sumber, pria kelahiran Ponorogo, 22 Maret 1973 ini, memiliki rekam jejak panjang yang mengombinasikan dunia akademik dengan birokrasi level tinggi.

Saat ini, dia tercatat memegang kepangkatan Pembina Utama dengan golongan IV/e per 1 Oktober 2022.

Karier intelektualnya berakar kuat di Universitas Brawijaya, Malang, tempat menyelesaikan studi sarjana pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) pada tahun 1996.

Segera setelah lulus, dia memulai pengabdiannya sebagai dosen di kampus almamaternya tersebut sejak tahun 1997.