Ahmad Labib DPR Tekankan Jargon Partai Golkar Saat Musda di Gresik, Simak

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib menegaskan jargon Partai Golkar ‘Suara Rakyat Suara Golkar’ bukan sekadar semboyan politik, melainkan memiliki makna filosofis yang mendalam sebagai cerminan jiwa bangsa atau volkgeist.

Labib dalam orasinya pada momentum Musyawarah Daerah Partai Golkar Gresik mengutip pemikiran Carl Von Savigny, filsuf hukum dan politik Jerman abad ke-19, yang menyebut bahwa setiap bangsa memiliki volkgeist atau roh bangsa.

Menurutnya, roh bangsa itu mewujud dalam ideologi, cita-cita, lambang, bahasa, adat istiadat serta tata cara kekuasaan dijalankan.

“Jiwa bangsa itu aktual dalam kehidupan kolektif melalui konsensus atau kesepakatan bersama tentang perikehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, jargon Suara Rakyat Suara Golkar menemukan relevansinya: Golkar menjadi wadah penyambung kehendak rakyat, sebagaimana dalam istilah Presiden Soekarno, penyambung lidah rakyat,” ujar Labib, Sabtu (6/9).

Lebih jauh, Politikus Golkar dari Dapil Gresik - Lamongan ini menekankan partai politik sejatinya adalah perwujudan dari kehendak dan aspirasi rakyat.

Oleh karena itu, Golkar harus berfungsi sebagai institusi yang tidak hanya membentuk kekuasaan, tetapi juga memastikan kekuasaan dijalankan sesuai dengan cita-cita bangsa.

“Dalam platform Partai Golkar, suara rakyat ini dimaknai sebagai ideologi dan dasar pembangunan kehidupan bangsa dan negara. Doktrin Golkar adalah Karya dan Kekaryaan. Maka, Golkar harus benar-benar memerankan diri sebagai wadah rakyat untuk berkarya membangun kemajuan bangsa, kesejahteraan seluruh rakyat, dan kedaulatan negara,” tegas Labib.

Ahmad Labib juga menekankan pentingnya prinsip dasar yang harus dipegang oleh kader Golkar dalam mewujudkan konsensus, yaitu kebenaran, keadilan, kesopanan, kesantunan, ketertiban, dan kesamaan.