Ahmad Luthfi Bersih-Bersih Sampah Bersama Masyarakat Melalui Gerakan Run for Rivers

jpnn.com, PEKALONGAN - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno ikut meramaikan gerakan Run for Rivers di Kota Pekalongan, Kamis, 7 Mei 2026.

Pekalongan merupakan salah satu kota yang disinggahi oleh organisasi nirlaba Sungai Watch dalam kampanye "Lari 1.200KM dari Bali ke Jakarta" untuk bersih-bersih sungai.

Melalui gerakan itu, Ahmad Luthfi bersama masyarakat melakukan bersih-bersih sungai di daerah setempat.

Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan orang dari berbagai kalangan, mulai dari pelari, masyarakat umum, hingga pejabat publik.

Kegiatan ini dimulai dengan lari dari Lapangan Mataram Kota Pekalongan, rombongan yang dipimpin oleh tiga bersaudara asal Perancis yakni Sam Benchegib, Gary Benchegib, dan Kelly Benchegib menuju ke Jalan Sulawesi kota setempat.

Di sana, peserta ikut bersih-bersih tumpukan sampah yang ada di aliran sungai daerah Kergon, Kota Pekalongan. Setelah membersihkan sungai, rombongan melanjutkan lari menuju ke Museum Batik.

Luthfi menyatakan pegiat organisasi Sungai Watch ini menjadi pemicu (trigger) untuk bersama-sama memerangi sampah di wilayahnya.

“Zero sampah merupakan prioritas kita. Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan Jawa Tengah zero sampah tahun 2028," kata dia.