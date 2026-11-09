Ahmad Luthfi Gandeng Masyarakat dan Pelaku Industri Jaga Pesisir Jateng untuk Cegah Abrasi

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memimpin penanaman mangrove asosiasi bersama masyarakat, pegiat lingkungan, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) di Wilayah Pesisir KIW, Tugurejo, Kota Semarang, Senin, 9 November 2026.

Mangrove asosiasi merupakan gabungan dari tanaman mangrove dan tanaman pesisir seperti kelapa sampai cemara laut dan buah-buahan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Mageri Segoro yang digagas oleh Pemprov Jateng.

Kali ini kegiatan tersebut bekerja sama dengan HKTI dan PT KIW untuk memulihkan dan melindungi ekosistem pesisir. Total tanaman yang ditanam ada 700 batang mangrove, 10 pohon mangga, 10 pohon kelapa, 10 pohon sawo, dan cemara laut 270 pohon.

Luthfi mengatakan program Mageri Segoro sudah digagas lama. Pihaknya berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari 17 pemerintah kabupaten/kota, aktivis lingkungan, sejumlah komunitas, pelaku industri, dan lainnya. Mereka bersama-sama menanam mangrove dan tanaman pesisir.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemprov Jateng untuk menjaga wilayah pesisir. Selain penanaman mangrove, juga dilakukan penyusunan Perda pemanfaatan air tanah. Bahkan, pemerintah nasional juga mendukung dengan membangun Giant Sea Wall.

Program perlindungan kawasan pesisir juga dilakukan dengan mengajak perusahaan atau industri di Jawa Tengah. Hal itu sejalan dengan rencana pengembangan industri hijau di wilayah Jawa Tengah.

"Tanaman Mangrove ini salah satu tanaman yang dapat mendukung green economy," ujarnya.