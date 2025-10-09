Ahmad Luthfi Gelontorkan Rp 1 Miliar untuk Percepat Pemulihan Pasar Wonogiri

jpnn.com, WONOGIRI - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengupayakan percepatan pemulihan (recovery) aktivitas ekonomi di Pasar Kota Wonogiri, pascakebakaran di pasar tersebut pada 6 Oktober 2025 lalu.

"Kami harus segera melakukan recovery, agar masyarakat atau penjual yang jumlahnya 749 itu bisa berjualan lagi," kata Luthfi saat meninjau lokasi kebakaran Pasar Kota Wonogiri dan menyerahkan bantuan kepada warga terdampak, Kamis, 9 Oktober 2025.

Luthfi mengaku sudah berkoordinasi dengan Bupati Wonogiri Setyo Sukarno terkait tempat-tempat yang dapat dibuat pasar darurat, supaya ekonomi masyarakat tetap bergerak.

Baca Juga: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Dorong Perbanyak Sekolah Unggulan

Untuk menunjang pemulihan tersebut, Ahmad Luthfi telah menyerahkan sejumlah bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan masyarakat terdampak kebakaran. Di antaranya bantuan untuk pembangunan sarana Prasarana (sarpras) darurat bencana kebakaran senilai Rp1 miliar. Dana tersebut bersumber dari dana bantuan tak terduga (BTT) Provinsi Jawa Tengah.

Ia juga menyalurkan sebanyal 749 paket sembako dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jateng dan bantuan beras sebanyak 3.745 kg dari Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah.

"Kerugian hampir mendekati Rp83 miliar, besar itu. Kerugian itu khusus untuk pedagang. Bantuan sudah saya berikan tadi. Bantuan untuk pasar darurat sudah saya kasih," jelasnya.

Luthfi juga sudah berkoordinasi dengan Polda Jateng dan tim laboratorium forensik (labfor) agar mencari tahu secara detail penyebab kebakaran. Sebab, kebakaran beberapa hari lalu merupakan kejadian kali kedua di Pasar Kota Wonogiri.

Adapun terkait pembangunan kembali Pasar Kota Wonogiri, Luthfi mengatakan, bahwa ke depan akan rapat koordinasi dengan Kementerian Perdagangan.