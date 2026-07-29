Ahmad Luthfi Hadiahkan Laptop untuk Siswa SD Peraih Pengakuan NASA
jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan apresiasi kepada Ibrahim Al Abrar, siswa SD Negeri 3 Genengsari, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, yang berhasil memperoleh pengakuan dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) setelah menemukan kerentanan keamanan pada salah satu sistemnya.
Sebagai bentuk dukungan, Luthfi menghadiahkan sebuah laptop agar Ibrahim makin giat mengembangkan kemampuan di bidang coding dan keamanan siber.
Dalam pertemuan itu, Luthfi juga berbincang mengenai cita-cita Ibrahim.
"Kamu kalau sudah besar pengin jadi apa?" tanya Luthfi saat menerima Ibrahim di ruang kerjanya, Rabu, 29 Juli 2026.
"Jadi, cyber security professional," jawab Ibrahim.
Luthfi mengapresiasi semangat belajar Ibrahim yang sejak duduk di bangku kelas 4 SD telah mendalami coding dan keamanan siber secara mandiri.
Menurutnya, talenta-talenta muda seperti Ibrahim perlu mendapat dukungan agar mampu terus berkembang dan mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional.
Prestasi Ibrahim bermula saat ia menemukan kerentanan broken link hijacking pada salah satu sistem yang masuk dalam cakupan Vulnerability Disclosure Policy (VDP) NASA.
Bikin bangga Jateng, siswa SD peraih pengakuan NASA dapat laptop dari Gubernur Ahmad Luthfi.
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