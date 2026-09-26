Ahmad Luthfi Jadi Kepala Daerah Pertama Penggagas Sekolah Kemitraan di Indonesia

jpnn.com - SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Penggagas Program Sekolah Kemitraan Pertama di Indonesia dari Jawa Pos Radar Semarang.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ahmad Luthfi di Patra Semarang Hotel and Convention pada Jumat, 25 September 2026.

Saat ini Pemprov Jateng menggandeng 139 sekolah swasta dalam menjalankan program sekolah kemitraan, terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Program tersebut memiliki kapasitas 5.004 kursi.

Pada tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 3.676 siswa telah diterima melalui Sekolah Kemitraan.

Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu ditanggung melalui APBD Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah memanfaatkan kapasitas sekolah swasta untuk memperluas akses pendidikan di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Pada tahun ajaran 2026/2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah menyediakan sekitar 231.724 kursi, sedangkan jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa.

Dengan demikian, kapasitas sekolah negeri menjangkau sekitar 40,83 persen lulusan.