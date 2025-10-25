Ahmad Luthfi-Khofifah Teken MoU Perkuat Kerja Sama Ekonomi Jateng dan Jatim

jpnn.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi dan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memperkuat kerja sama kedua wilayah guna memperkuat perekonomian di kedua provinsi tersebut.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan 10 nota kesepahaman, dalam rangka peningkatan perekonomian kedua daerah, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (24/10/2025).

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut menambah beberapa kerja sama yang sebelumnya sudah disepakati antara kedua provinsi.

"Kerja sama ini untuk meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi baru di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Ahmad Luthfi di sela-sela acara.

Sejumlah kerja sama yang dibangun meliputi; Dinas Ketahanan Pangan Jateng-Jatim terkait pembangunan dan pengembangan ketahanan pangan; Dinas Koperasi dan UMKM Jateng-Jatim terkait pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng-Jatim tentang fasilitasi pengembangan bidang industri dan perdagangan.

Kemudian, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jateng-Jatim tentang fasilitasi pengembangan SDM industri produk tekstil dan alas kaki; Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim tentang pengelolaan perlindungan tanaman; dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng-Jatim tentang fasilitasi pengembangan sektor peternakan dan kesehatan hewan.

Sejumlah BUMD kedua provinsi juga menjalin kerja sama, meliputi PT Jateng Petro Energi (Perseroda) dengan PT Petrogas Jatim Utama; PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dengan PT Jatim Grha Utama (Perseroda); PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dengan dengan PT Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim; Kadin Jateng dengan Kadin Jatim; dan Hipmi Jateng dengan Hipmi Jatim.

"MoU (nota kesepahaman) ini akan segera kami tindaklanjuti, tidak hanya dengan antar OPD-nya (Organisasi Perangkat daerah) tetapi juga dengan beberapa BUMD, Kadin, dan Hipmi. Sehingga, di dua provinsi ini akan timbul ekonomi baru di beberapa sektor," tuturnya.