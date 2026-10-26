Ahmad Luthfi Pimpin Doa untuk Syabila Rizkia, Jateng Kehilangan Salah Satu Atlet Berprestasi

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya atlet selam Kabupaten Jepara, Syabila Rizkia Putri Raharja (22).

Dia bahkan sacara khusus memimpin doa bersama untuk salah satu atlet muda berprestasi Jawa Tengah tersebut dalam pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah XVII di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Minggu, 25 Oktober 2026 malam.

Suasana doa bersama untuk Syabila Rizkia Putri Raharja (22), atlet selam Kabupaten Jepara yang meninggal. Doa bersama berlangsung di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Minggu, 25 Oktober 2026 malam. Foto: Humas Pemprov Jateng

"Saya secara pribadi maupun sebagai Gubernur Jawa Tengah merasa kehilangan ananda Syabila yang mendahului kita. Seluruh yang hadir pada malam hari ini kita doakan almarhumah secara bersama-sama," kata Luthfi.

Atlet muda tersebut gugur saat bertanding dalam cabang olahraga selam laut sejauh 3 km di Pantai Awann Costa, Kota Semarang Minggu, 25 Oktober 2026.

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Syabila memulai pertandingan nomor selam laut sekitar pukul 09.00 WIB. Sekitar 20 menit kemudian, WIB, ia dilaporkan tenggelam di perairan yang menjadi arena pertandingan.

Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko, menjelaskan pertandingan selam laut di Porprov Jateng memang dipertandingkan lebih awal.