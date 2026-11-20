jpnn.com - JAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dinobatkan sebagai Tokoh Percepatan Investasi dan Ekosistem Kawasan Industri Daerah dalam ajang detikcom Awards 2026.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Gubernur Ahmad Luthfi di Java Ballroom, The Westin Jakarta, Kamis (19/11).

Luthfi mendapat penghargaan itu karena mampu menggeliatkan iklim investasi di Jawa Tengah. Selama Januari–September 2026, capaian investasi di Jateng mencapai Rp72,54 triliun.

Angka itu terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp31,77 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp40,77 triliun. Investasi tersebut juga tercatat menyerap 340.334 tenaga kerja baru.

Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III-2026 mencapai 5,83 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 5,47 persen.

Ahmad Luthfi mengatakan bahwa penghargaan yang diperoleh bukan semata dirinya sebagai gubernur, melainkan berkat kontribusi masyarakat dan pemerintah di 35 kabupaten/kota terhadap pembangunan Jawa Tengah.

Sebab, pembangunan provinsi ini dilakukan melalui pendekatan collaborative government atau pemerintahan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak.

Salah satu fokusnya ialah mendorong investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.