Ahmad Luthfi Tunjukkan Bukti Kalau Jateng Masih Jadi Magnet Investasi-Ekspor Dunia

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan wilayahnya masih tetap menjadi magnet investasi dan ekspor dunia, meskipun di tengah ketidakpastian global.

Dia menyebut meski dunia menghadapi pandemi, perang, dan dinamika geopolitik, Jawa Tengah justru mampu menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.

“Selama ini tidak ada konflik komunal atau gangguan keamanan di Jawa Tengah. Iklim masyarakat kita adem, ayem, dan nyaman. Investasi di sini aman,” kata Luthfi dalam seminar bertema “Tantangan dan Peluang Ekspor Pasca Kebijakan Trump” di Semarang, Senin 20 Oktober 2025.

Luthfi menekankan pemerintah provinsi terus memperkuat iklim investasi, salah satunya dengan mempermudah proses perizinan. Hal itu berlaku baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dia juga menyebut tenaga kerja di Jawa Tengah sangat kompetitif.

Menurutnya, pandemi Covid-19 dan berbagai krisis global seperti perang Ukraina–Rusia hingga konflik Timur Tengah memang mengguncang ekonomi dunia, namun Jawa Tengah mampu bertahan berkat semangat kebersamaan dan kesiapan menghadapi perubahan.

Dalam kesempatan itu, Luthfi mengungkapkan, kebijakan perdagangan era Presiden Amerika Serikat, Donald Trump justru membawa dampak positif bagi ekonomi daerah. Sebab, investor dari berbagai negara justru berbondong-bondong ke Jawa Tengah.

Bahkan, kata dia banyak negara yang menggantungkan ekspor sejumlah komoditas dari Jawa Tengah.