Ahmad Luthfi–Taj Yasin Bawa Jateng Raih Pesantren Award 2026, Ini Program Unggulannya
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menempatkan pondok pesantren (ponpes) bukan semata sebagai lembaga pendidikan keagamaan, melainkan mitra strategis dalam pembangunan daerah.
Komitmen itu diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program pemberdayaan.
Berkat komitmen itu, Pemprov Jateng diganjar penghargaan berupa Pesantren Award 2026 dari Kementerian Agama.
Sebab, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maemoen dinilai mendukung kemajuan pesantren melalui kebijakan, program, dan sinergi pembangunan daerah berbasis nilai pesantren.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, dalam Pesantren Award 2026 di Hotel The Grand Platinum, Jakarta, Rabu, 25 November 2026.
Taj Yasin mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah dengan para kiai, pengasuh pesantren, guru agama, dan tokoh masyarakat yang selama ini turut berkontribusi dalam pembangunan Jawa Tengah.
"Hadiah ini untuk para santri Jawa Tengah,” kata Taj Yasin.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menjelaskan, salah satu bentuk komitmen Pemprov Jateng diwujudkan melalui program Pesantren Obah yang mulai dijalankan pada 2025.
Pemprov Jateng menempatkan pondok pesantren (ponpes) bukan semata sebagai lembaga pendidikan keagamaan, melainkan mitra strategis dalam pembangunan daerah.
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