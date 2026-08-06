Ahmad Muzani Pastikan Sidang Tahunan MPR RI Digelar 14 Agustus, Berikut Agendanya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan Sidang Tahunan MPR RI akan diselenggarakan pada Jumat, 14 Agustus 2026, mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai sebelum pelaksanaan salat Jumat.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi, Kelompok DPD, dan Alat Kelengkapan MPR RI di Ruang Kerja Ketua MPR, Lantai 7 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/8).

Rapat dipimpin Ketua MPR Ahmad Muzani didampingi para Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

Hadir pula pimpinan fraksi di MPR, Ketua Kelompok DPD di MPR, pimpinan Alat Kelengkapan MPR, serta jajaran Sekretariat Jenderal MPR.

Ahmad Muzani menjelaskan, Sidang Tahunan MPR RI merupakan forum konstitusional yang setiap tahun menjadi momentum penyampaian laporan pelaksanaan tugas konstitusional lembaga-lembaga negara sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan Undang-UUD 1945.

"Agenda Sidang Tahunan MPR RI meliputi Pidato Ketua MPR RI, Pidato Ketua DPD RI, serta Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang sekaligus menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara," kata Ahmad Muzani dalam keterangannya, Kamis (6/8).

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Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sidang, MPR akan mengundang Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, para mantan Presiden dan Wakil Presiden, mantan pimpinan MPR RI, DPR, dan DPD, pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, duta besar negara sahabat, para ketua umum partai politik, serta berbagai unsur masyarakat.

Menurut Ahmad Muzani, Sekretariat Jenderal MPR saat ini tengah memfinalisasi seluruh persiapan teknis sekaligus mendistribusikan undangan kepada para tamu negara dan undangan kehormatan agar pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 berjalan dengan tertib, khidmat, dan lancar.