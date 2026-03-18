Ahmad Muzani: Perang Harus Dihentikan, Utamakan Diplomasi untuk Ciptakan Perdamaian

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengimbau agar perang AS-Israel dengan Iran bisa dihentikan. Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani merespons dinamika perang antara AS-Israel dengan Iran.

Dia berharap menjelang Hari Raya IdulFitri ini negara-negara kawasan Teluk Persia untuk menahan diri agar peperangan tidak bergejolak dan meluas.

Menurutnya, meredanya intensitas perang akan memberikan jaminan bagi umat Islam untuk merayakan IdulFitri dengan aman dan damai.

Baca Juga:

Itu sebabnya, Muzani mengimbau agar perang AS-Israel dengan Iran bisa dihentikan.

"Kita bersyukur bahwa para pemimpin negara-negara di Teluk bisa menahan diri. Ini sebagai penghormatan kepada umat Islam untuk bisa merayakan momen IdulFitri dengan aman dan damai," kata Muzani dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/3).

"Kami juga bersyukur bahwa Arab Saudi sebagai penjaga dua Tanah Suci Mekkah dan Madinah bisa menjamin kelangsungan beribadah umroh dengan lancar sejauh ini," sambungnya.

Baca Juga:

Muzani melanjutnya, jika perang dihentikan maka kesulitan global seperti krisis minyak akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dunia.

Apalagi umat Islam dalam waktu dekat akan melaksanakan ibadah Haji.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

