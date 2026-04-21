Ahmad Muzani Puji Pembangunan IKN: Megah, Mewah, Membanggakan

jpnn.com, KALIMANTAN TIMUR - Ketua MPR RI Ahmad Muzani memuji percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada Senin (20/4).

Dia menilai pembangunan tersebut menujukkan kemajuan signifikan sejak kunjungan terakhir pada 2024 lalu.

Ahmad Muzani menyampaikan apresiasi tersebut seusai menerima paparan dari Basuki Hadimuljono terkait perkembangan pembangunan kawasan IKN, Senin (20/4/2026).

“Hari ini pimpinan MPR berkunjung ke IKN dan kami berterima kasih kepada Kepala Otorita yang telah memberikan penjelasan secara detail mengenai perkembangan pembangunan,” kata Muzani.

Dia menilai pembangunan IKN mengalami lompatan pesat. Sejumlah infrastruktur yang disoroti antara lain pembangunan tempat ibadah, kantor otorita, Istana Wakil Presiden, hingga bandara IKN.

Menurutnya fasilitas tersebut menjadi penopang penting bagi kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif telah mendapat persetujuan dari Presiden dan mulai memasuki tahap pembangunan.

Hal ini dinilai semakin memperkuat posisi IKN sebagai pusat pemerintahan yang tidak hanya mencakup eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif. “Artinya rencana IKN menjadi ibu kota negara dengan pusat pemerintahan yang lengkap semakin pasti,” ujarnya.