Ahmad Najib Qodratullah Gelar PANsar Murah di Kabupaten Bandung

Ahmad Najib Qodratullah Gelar PANsar Murah di Kabupaten Bandung
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah menggelar rangkaian acara tebus murah PANsar Ramadan di Kabupaten Bandung, Jabar. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah menggelar rangkaian acara tebus murah PANsar Ramadan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat baru-baru ini.

Kegiatan tebus murah PANsar Murah digelar Anggota Komisi XI DPR RI itu berada di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ahmad Najib dalam acara tersebut mengatakan bahwa kegiatan tebus murah PANsar Ramadan merupakan tugas dari Ketua Umum PAN yang juga Menteri Koordinator Pangan RI  Zulkifli Hasan.

Najib mengungkapkan anggota PAN menyisihkan penghasilan untuk melaksanakan kegiatan tebus murah PANsar Ramadan.

“Bahwa kegiatan ini adalah tugas saya dari ketua umum saya yang juga merupakan Menko pangan RI (Zulkifli Hasan),” kata Najib, dikutip, Senin (9/3).

Dia menyebut PANsar Ramadan mendapatkan respons positif dari masyarakat Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu,  Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Para peserta yang kebanyakan ibu-ibu, mereka mengaku bergembira dan terbantu.

