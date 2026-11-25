Ahmad Safei Dorong Pemerintah Perluas Akses Rumah Layak Huni bagi MBR
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia masih menghadapi backlog perumahan sebesar 9,64 juta, sementara sekitar 18 juta orang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni.
Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei mengatakan dengan kondisi tersebut pemerintah diminta memberi perhatian serius pemerintah dalam memastikan kehadiran negara.
Dia meminta pemerintah memastikan semua punya hak yang sama untuk memiliki rumah layak, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal tersebut disampaikan Ahmad Safei saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan pelaksanaan hunian berimbang di kawasan Summarecon Serpong, Tangerang.
“Tidak saja harus hadir, pemerintah juga harus memastikan prinsip keadilan bagi masyarakat dalam memperoleh hak tempat tinggal yang layak,” ujar Ahmad Safei, Selasa (24/11).
Safei menekankan pelaksanaan kebijakan hunian berimbang harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan ketentuan tersebut.
Dia pun menyoroti masih tingginya angka kebutuhan perumahan nasional.
Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei mengatakan dengan kondisi tersebut pemerintah diminta memberi perhatian serius pemerintah dalam memastikan kehadiran negara.
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