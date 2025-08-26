Ahmad Sahroni Apresiasi TNI-Polri dalam Mengawal Aksi Demo di DPR

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja TNI-Polri dalam menjaga suasana kondusif saat demo di depan Gedung DPR/MPR pada Senin (25/8/2025).

"Saya apresiasi untuk seluruh personel TNI-Polri yang kemarin mengawal demo kawan-kawan di DPR Senayan," kata Sahroni, Selasa (26/8/2025).

Diketahui sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI dan petugas Pemda DKI dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Senayan.

Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis, tanpa penggunaan senjata api.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro juga menjelaskan sebelum penugasan, para anggota mengikuti apel guna menyamakan persepsi terkait langkah-langkah pengamanan secara humanis.

"Sampai sore hari, demo terpantau berjalan dengan aman dan lancar. Ini menunjukkan bahwa aparat kita bisa tegas sekaligus humanis dalam mengamankan ruang kebebasan berpendapat," lanjut Sahroni.

Politikus NasDem itu melihat upaya demo yang damai sebagai bentuk kedewasaan demokrasi.

"Saya juga apresiasi para pedemo yang telah menyampaikan aspirasinya dengan tertib. Ini menunjukkan bahwa kita berhasil menjalankan kehidupan demokrasi yang sesuai dengan aturan," ujarnya.