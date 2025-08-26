Ahmad Sahroni Apresiasi TNI-Polri dalam Mengawal Aksi Demo di DPR
jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja TNI-Polri dalam menjaga suasana kondusif saat demo di depan Gedung DPR/MPR pada Senin (25/8/2025).
"Saya apresiasi untuk seluruh personel TNI-Polri yang kemarin mengawal demo kawan-kawan di DPR Senayan," kata Sahroni, Selasa (26/8/2025).
Diketahui sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI dan petugas Pemda DKI dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Senayan.
Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis, tanpa penggunaan senjata api.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro juga menjelaskan sebelum penugasan, para anggota mengikuti apel guna menyamakan persepsi terkait langkah-langkah pengamanan secara humanis.
"Sampai sore hari, demo terpantau berjalan dengan aman dan lancar. Ini menunjukkan bahwa aparat kita bisa tegas sekaligus humanis dalam mengamankan ruang kebebasan berpendapat," lanjut Sahroni.
Politikus NasDem itu melihat upaya demo yang damai sebagai bentuk kedewasaan demokrasi.
"Saya juga apresiasi para pedemo yang telah menyampaikan aspirasinya dengan tertib. Ini menunjukkan bahwa kita berhasil menjalankan kehidupan demokrasi yang sesuai dengan aturan," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja aparat TNI dan Polri dalam pengamanan aksi demo di kompleks DPR/MPR pada Senin kemarin.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Khofifah Merespons Keberadaan Posko Rakyat Jawa Timur Menggugat, Kalimatnya Begini
- 5 Berita Terpopuler: Usulan PPPK Paruh Waktu Sudah Selesai, Jam Kerja Sudah Dipastikan, Ada yang Ditolak?
- Seorang WNI Tertembak di Lahan Sengketa Perbatasan RI-Timor Leste, TNI Turun Tangan
- Aksi Berakhir Ricuh, Demonstran Tuntut Penangkapan Fadli Zon dan Batalkan Buku Sejarah
- RUU Haji yang Disepakati Dinilai untuk Perpendek Antrean dan Perkuat Lembaga
- DPR Didemo, Puan Janji Tampung Aspirasi Asal Saling Menghormati