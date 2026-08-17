Ahmed Zaki Ajak Kader Golkar DKI Perkuat Kemandirian Bangsa di Momen HUT RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengajak seluruh kader memperkuat semangat kebangsaan dan kemandirian nasional.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dinilai harus diikuti dengan kontribusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ahmed Zaki saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81 yang digelar DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Senin (17/8).

Baca Juga: Golkar Pertimbangkan Pilkada Tanpa Wakil untuk Cegah Konflik

Ahmed Zaki meminta kader Golkar meneladani perjuangan para pahlawan yang merebut kemerdekaan dengan keberanian, dedikasi, serta mengesampingkan berbagai perbedaan.

“Sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, kita memiliki tanggung jawab untuk memajukan negara ini agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu, kita harus terus bekerja keras, berinovasi, dan berkarya untuk kemajuan serta kesejahteraan bangsa,” ujar Ahmed Zaki.

Dia mengatakan agenda kemandirian nasional yang didorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu mendapat dukungan sekaligus pengawalan.

Menurut dia, program di sektor pangan, energi, ekonomi hijau, koperasi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dipastikan memberikan manfaat bagi rakyat.

Ahmed Zaki secara khusus menyoroti kemandirian energi sebagai salah satu agenda strategis nasional. Kader Golkar, kata dia, perlu ikut menyosialisasikan kebijakan pemerintah secara objektif sekaligus memastikan program tersebut dapat dirasakan masyarakat hingga tingkat akar rumput.