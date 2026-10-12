Ahn Hyo Seop Masuk Nominasi Kids' Choice Awards 2026

jpnn.com, KOREA SELATAN - Aktor Korea Selatan, Ahn Hyo Seop berhasil masuk nominasi Nickelodeon Kids' Choice Awards 2026 berkat perannya dalam film animasi Netflix, KPop Demon Hunters.

Dilansir dari Allkpop, dia masuk dalam kategori Favorite Male Animated Voice from a Movie atau pengisi suara pria favorit dalam film animasi. Daftar nominasi tersebut diumumkan pada 8 Oktober 2026 waktu setempat.

Dalam film KPop Demon Hunters, Ahn Hyo Seop mengisi suara karakter Jinu, pemimpin grup Saja Boys. Peran ini menjadi salah satu pengalaman baru bagi karena dirinya harus mengisi suara karakter animasi dalam bahasa Inggris.

Di kategori tersebut, Ahn Hyo Seop akan bersaing dengan sejumlah aktor Hollywood, seperti Michael B. Jordan, Tom Hanks, Jack Black, dan Chris Pratt.

Tidak hanya Ahn Hyo Seop, film KPop Demon Hunters juga masuk nominasi Favorite Animated Movie atau film animasi favorit. Pencapaian ini menunjukkan bahwa film tersebut mendapat perhatian dari penonton internasional.

Nickelodeon Kids' Choice Awards merupakan ajang penghargaan yang memberikan apresiasi kepada tokoh dan karya populer di bidang film, televisi, musik, hingga olahraga. Pemenang ditentukan melalui pemungutan suara penggemar.

Ajang penghargaan tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 14 November 2026. Acara tersebut akan disiarkan melalui CBS dan Nickelodeon serta tersedia di layanan streaming Paramount+.

Sementara itu, Ahn Hyo Seop juga akan kembali menyapa penonton melalui drama Korea terbarunya yang berjudul The Final Table. Dalam drama tersebut, dia dikabarkan berperan sebagai Kang Han, seorang koki yang menempuh pendidikan di luar negeri. (Kontributor: Intan Ramadani)