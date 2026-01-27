Ahok Memastikan Hadir di Persidangan Hari Ini
jpnn.com - JAKARTA – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019–2024 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memastikan bakal hadir sebagai saksi pada sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018–2023.
Pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, Ahok akan hadir sebagai saksi.
"Ya, hadir," ujar Ahok kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/1).
Dia menyatakan akan hadir dalam persidangan pemeriksaan saksi pada pukul 08.00 WIB, sesuai surat pemanggilan.
Adapun Ahok sudah dipanggil untuk menjadi saksi dalam sidang tersebut pada Selasa (20/1). Namun, saat itu berhalangan hadir.
Dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018–2023, terdapat sembilan terdakwa.
Sembilan terdakwa dimaksud, yakni:
1. Pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memastikan akan hadir pada sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PN Palembang Terima Permohonan Jaksa, Perkara Haji Alim Resmi Gugur
- Catat Nih! Eks Wamenaker Noel Siap Dihukum Mati Jika Terbukti Korupsi
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Ingin Aspirasinya Didengar DPR, tetapi Tak Ada Pembahasan, Begini Kata Pengamat
- Mantan Wamen ESDM Akui Ada Kontrol Pemerintah Dalam Impor BBM
- Pertamina Dorong UMKM Agar Bisa Naik Kelas Lewat Program SMEXPO
- Mau UMKM Kamu Naik Kelas & Penjualan Meningkat? Ikuti Program Pendampingan Pertamina