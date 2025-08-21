menu
JPNN.com » Daerah » Ahok Menemui Pramono, Bahas soal Pembebasan

Ahok Menemui Pramono, Bahas soal Pembebasan

Ahok Menemui Pramono, Bahas soal Pembebasan
Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Gubernur Pramono Anung usai berdiskusi di Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (20/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengunjungi kepala daerah di ibu kota saat ini Pramono Anung, Rabu (20/8).

Dalam pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta itu Gubernur Pramono dan Ahok berdiskusi sejumlah hal, salah satunya terkait rencana menormalisasi Kali Ciliwung.

Menurut Ahok, saat ini masih ada 16 kilometer dari panjang Kali Ciliwung di Jakarta yang belum dinormalisasi.

Menurutnya, normalisasi penting mengatasi banjir di Jakarta.

"Dahulu tersisa 16 kilometer. Belum dibebaskan. Pak Pram tadi cerita, ini akan dibereskan," ujar Ahok.

Dia mengatakan apabila Kali Ciliwung telah dinormalisasi sepenuhnya dan kondisi Waduk Pluit berfungsi secara optimal, maka banjir kiriman bisa diminimalkan.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai kondisi Siaga 1 di Bendung Katulampa tidak akan banyak berdampak ke Jakarta apabila semua pekerjaan itu dituntaskan.

"Jadi, kalau Ciliwung 16 kilometer dibereskan, tanggul, Waduk Pluit, semua mesinnya jalan. Enggak ada istilah Siaga 1 di Katulampa, enggak ada pengaruh," katanya. (mcr4/jpnn)

Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (20/8).


Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

