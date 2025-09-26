AHY dan Jusuf Hamka Tinjau Proyek Tol Ancol Timur-Pluit, Ditarget Rampung Awal 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau progres kontruksi pembangunan Harbour II atau ruas Tol Ancol Timur-Pluit, Jumat (26/9/2025).

Proyek dengan investasi sekitar Rp 15,8 triliun ini digarap PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) bersama Kementerian Pekerjaan Umum sepanjang 9,67 kilometer.

"Saya meninjau sebuah proyek jalan yang sedang dikerjakan digarap oleh CMNP bersama Bapak Jusuf Hamka, dan tentunya teman-teman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan semua yang telah bergabung dalam proyek yang strategis ini, sepanjang kurang lebih 9,67 km," tutur AHY seusai meninjau konstruksi pembangunan ruas Tol Ancol Timur-Pluit bersama pemilik PT CMNP Jusuf Hamka, Jumat (26/9/2025).

Baca Juga: Tuntutan Pidana dan Perdata CMNP Dinyatakan Kedaluwarsa oleh MNC Asia Holding

Menko AHY berharap ruas tol yang dibuat elevated di dua jalur, utara dan selatan ini bisa selesai tepat waktu. Ia mangatakan, target proyek di jalur selatan bisa digunakan awal 2026.

"Insya Allah jalur selatan ini akan bisa digunakan di awal 2026 dan nanti jalur utara di tahun 2027, akan meningkatkan kapasitas, membuka konektivitas untuk mobilitas kendaraan, tentunya untuk masyarakat dan barang, untuk logistik," ujarnya.

AHY berharap, dengan beroperasinya ruas tol Ancol Timur-Pluit diharapkan mengurai kemacetan dan kepadatan lalu lintas sehingga mampu menurunkan biaya logistik. Dengan begitu, terjadi pengembangan ekonomi wilayah yang akan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat sekitar.

"Kami berharap sektor transportasi makin kuat, baik terhubung dengan infrastruktur dasar jalan yang juga makin kuat, ini yang akan meningkatkan ekonomi kita," tegas AHY.

Sementara, pemegang saham PT CMNP Jusuf Hamka menegaskan proyek ini tak menggunakan anggaran dari negara. Bahkan, Jusuf Hamka menegaskan tidak ada orang asing yang terlibat dalam pembangunan proyek Harbour II (Tol Ancol Timur-Pluit).