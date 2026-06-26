AHY dan Menhan Sjafrie Perkuat Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan, Bahas Pengamanan Wilayah Udara

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (25/6).

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi pembangunan infrastruktur nasional dengan aspek pertahanan, termasuk pengamanan dan pengendalian wilayah udara.

AHY mengatakan pembangunan infrastruktur harus berjalan selaras dengan kepentingan strategis pertahanan dan keamanan negara.

"Sinkronisasi lintas sektor adalah kunci utama dalam pembangunan nasional. Kami fokus membahas kebijakan infrastruktur dan konektivitas nasional, serta langkah strategis pengamanan wilayah udara," kata AHY dikutip JPNN.com, Jumat (26/6).

Menurut dia, pengamanan wilayah udara menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara, menjamin keselamatan ruang udara, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi.

AHY menegaskan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.

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"Kebijakan pembangunan wajib dirancang secara terpadu dengan sektor pertahanan guna menghadirkan manfaat yang optimal sekaligus memperkuat posisi strategis negara," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menilai pengendalian wilayah udara merupakan elemen penting dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan ruang udara nasional.