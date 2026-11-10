AHY, Dasco, Hingga Puan Maharani Berpotensi Gantikan Gibran sebagai Wapres

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menyebut enam tokoh berpotensi masuk dalam bursa pengganti Gibran Rakabuming Raka apabila terjadi pergantian wakil presiden.

"Nama Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat, Puan Maharani dari PDIP, dan Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra sudah bisa masuk dalam kalkulasi politik," kata Efriza kepada JPNN.com, Selasa (10/11).

Efriza mengatakan dinamika pergantian wakil presiden dapat menjadi arena negosiasi baru antara Prabowo Subianto dan partai-partai politik pendukung pemerintah.

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Selain ketiga tokoh tersebut, dia menilai Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Bahlil Lahadalia juga berpeluang masuk dalam pembicaraan politik.

Menurut Efriza, peluang munculnya nama di luar perkiraan juga tetap terbuka. Bahkan, kandidat dari kalangan profesional maupun militer bisa saja dipertimbangkan.

"Penentunya bukan sekadar popularitas tokoh. Yang paling penting ialah loyalitas kepada Prabowo, kekuatan politik, dan kemampuan menjaga keseimbangan koalisi," ujarnya.

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Dia menjelaskan mekanisme konstitusional pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih.