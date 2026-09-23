AHY Kaget Buku tentang Kepemimpinannya Terbit, Mengaku Tak Pernah Meminta Dibuatkan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkejut setelah mengetahui adanya buku yang membahas kepemimpinannya.
Buku berjudul Kepemimpinan AHY: Dalam Beragam Sudut Pandang Tokoh Muda Indonesia itu diterbitkan Penerbit Buku Kompas.
Buku tersebut memuat tulisan dari 27 tokoh muda lintas profesi dan daerah.
AHY mengatakan dirinya tidak mengetahui proses awal pembuatan buku tersebut.
"Mas Herzaky Mahendra Putra dan juga Bung Jibril, saya juga terkejut ketika buku ini sudah jadi. Saya sendiri tidak tahu-menahu inisiatifnya seperti apa, sejak kapan," kata AHY saat peluncuran buku di Jakarta Pusat, Rabu (23/9).
Herzaky Mahendra Putra diketahui merupakan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.
Sementara Mohammad Jibriel Avessina menjabat sebagai Deputi Analisa Data Informasi Partai Demokrat.
AHY juga mengaku kaget ketika mengetahui jumlah penulis yang terlibat dalam buku tersebut.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku terkejut setelah mengetahui adanya buku yang membahas kepemimpinannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- HUT ke-28 PAN, Prabowo-Gibran Hadir, AHY Tak Terpantau Datang
- Dewi Sartika: Semangat Perubahan AHY Harus Jadi Energi Demokrat
- Peluang AHY di Pilpres 2029: Capres atau Cawapres? Butuh Strategi Ganda
- Merespons Pidato AHY, Idrus Golkar Nilai Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Kekuatan Politik
- Terlalu Dini Memunculkan Prabowo Vs AHY di Pilpres 2029
- Ucap Pidato Soal Kekuasaan, AHY Dianggap Punya Modal Maju 2029