AHY Kaget Buku tentang Kepemimpinannya Terbit, Mengaku Tak Pernah Meminta Dibuatkan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkejut setelah mengetahui adanya buku yang membahas kepemimpinannya.

Buku berjudul Kepemimpinan AHY: Dalam Beragam Sudut Pandang Tokoh Muda Indonesia itu diterbitkan Penerbit Buku Kompas.

Buku tersebut memuat tulisan dari 27 tokoh muda lintas profesi dan daerah.

AHY mengatakan dirinya tidak mengetahui proses awal pembuatan buku tersebut.

"Mas Herzaky Mahendra Putra dan juga Bung Jibril, saya juga terkejut ketika buku ini sudah jadi. Saya sendiri tidak tahu-menahu inisiatifnya seperti apa, sejak kapan," kata AHY saat peluncuran buku di Jakarta Pusat, Rabu (23/9).

Herzaky Mahendra Putra diketahui merupakan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat.

Sementara Mohammad Jibriel Avessina menjabat sebagai Deputi Analisa Data Informasi Partai Demokrat.

AHY juga mengaku kaget ketika mengetahui jumlah penulis yang terlibat dalam buku tersebut.