AHY Klarifikasi Pernyataan Soal Kekuasaan Bukan untuk Selamanya, Ternyata...

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan maksud berbicara kekuasaan bukan punya seseorang dan tak selamanya dalam pidato politik pada Sabtu (5/9) kemarin.

Putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengaku maksud pernyataan itu ditujukan ke internal.

"Maksudnya sederhana, kami ingin menyemangati kader, kami ingin meneguhkan kembali nilai-nilai dan jati diri perjuangan Demokrat," kata AHY dalam puncak HUT ke-25 Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (9/9).

Dia mengatakan pidato politik soal kekuasaan juga ingin memastikan seluruh kader memahami tanggung jawab sebagai bagian dari pemerintahan.

"Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mempertegas isi dari pidato politik tersebut, karena saya khawatir ada yang salah tafsir," ujarnya.

Dia mengatakan posisi Demokrat saat ini jelas dan tegas yang ingin pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto berhasil.

"Tidak ada hal lain, selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini," lanjutnya.

AHY mengatakan rakyat tentu senang ketika pemerintahan berhasil, kesejahteraan meningkat, lapangan kerja menguat, stabilitas terjaga, dan ekonomi bertambah.