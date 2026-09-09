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AHY Minta Kader Demokrat Turun Tangan Bantu Warga Terdampak Bencana

AHY Minta Kader Demokrat Turun Tangan Bantu Warga Terdampak Bencana
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Acara pembukaan HUT Ke-25 Demokrat di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Rabu (9/9). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan seluruh kadernya untuk tidak melupakan masyarakat yang sedang menghadapi bencana dan musibah.

Pesan itu disampaikan AHY saat berpidato dalam perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).

Di tengah kemeriahan perayaan tersebut, AHY mengajak kader Demokrat mengarahkan perhatian kepada warga yang tengah mengalami kesulitan.

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"Teruslah hadir, ringankan beban mereka," kata AHY.

Dia mengatakan masyarakat terdampak bencana membutuhkan dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak.

AHY juga mengajak seluruh kader Demokrat mendoakan warga yang terdampak agar diberikan kekuatan dan ketabahan.

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Menurut AHY, kepedulian terhadap masyarakat tidak boleh hanya ditunjukkan saat kondisi berjalan normal.

Kader Demokrat, kata dia, harus turun langsung ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan seluruh kadernya untuk tidak melupakan masyarakat yang sedang menghadapi bencana

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