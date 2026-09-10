AHY Tegaskan Demokrat Siap Jadi Andalan Prabowo, Ini Pesannya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmen partainya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

AHY menyampaikan hal itu saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Rabu (9/9) malam.

Dia mengatakan Demokrat siap menjalankan amanah dan bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk membantu pemerintahan Prabowo.

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"Karena itu, izinkan Bapak Presiden, saya menyampaikan dengan tulus bahwa Bapak Presiden dapat mengandalkan Partai Demokrat," kata AHY.

Menurut dia, dukungan Demokrat tidak berhenti pada kepentingan politik.

Demokrat, kata AHY, ingin ikut memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Kami akan bekerja dengan loyalitas. Kami akan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

AHY menilai keberhasilan pemerintahan Prabowo bukan hanya milik Presiden, kabinet, maupun partai politik yang tergabung dalam pemerintahan.