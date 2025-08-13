AHY Tegaskan tak Punya Masalah dengan Gibran

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa hubungannya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baik-baik saja. Ketua umum Partai Demokrat itu menegaskan tidak memiliki permasalahan dengan Wapres Gibran.

"Enggak, enggak ada masalah itu. Sama sekali enggak ada," kata AHY seusai menghadiri forum diskusi dengan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/8).

Putra Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memastikan bahwa hubungannya dengan Wapres Gibran sangat baik, karena isu terkait permasalahan dengan dirinya itu tidak benar.

"Baik sekali, enggak ada masalah," ungkapnya.

Di sisi lain, AHY mengajak masyarakat bersama-sama menyambut perayaan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang dengan sukacita.

Menurut AHY, fokus Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh pihak yang saat ini sedang mengemban amanah, meminta dukungan agar bisa terus bekerja secara fokus.

"Saya rasa itulah yang harus menjadi semangat kita, sambil kita terus mengangkat isu yang lebih penting," katanya.

Sebelumnya, beredar narasi di media sosial bahwa Wapres Gibran tak menyalami AHY saat menghadiri upacara gelar operasional dan kehormatan TNI di Landasan Udara Suparlan Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Khusus TNI AD di Batujajar, Jawa Barat, Minggu (10/8).