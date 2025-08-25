AHY Terima Bintang Mahaputera Utama, Bendum Demokrat: Terima Kasih, Pak Prabowo

jpnn.com - Bendahara Umum DPP Partai Demokrat DR Irwan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang memberikan penghargaan tanda jasa dan tanda kehormatan untuk Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Diketahui bahwa AHY yang juga ketua umum Partai Demokrat menerima penghargaan berupa Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).

"Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas penghormatan ini kepada Mas AHY," kata Irwan di Jakarta.

Politikus yang beken disapa dengan akronim BHI (Bang Haji Irwan) itu mengatakan selain sebagai sebuah penghormatan, penghargaan itu juga pengingat bahwa tugas dan tanggung jawab pengabdian kepada rakyat serta negara tidak pernah berhenti.

"Saya menyampaikan rasa bangga dan bahagia atas dianugerahkannya Bintang Mahaputera Utama kepada sahabat sekaligus ketua umum kami, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," tutur Irwan.

Anggota DPR periode 2019-2024 itu mengatakan penghargaan itu adalah bentuk pengakuan negara atas pengabdian dan kontribusi Mas AHY dalam memperkuat pembangunan serta pengabdian kepada bangsa.

Lebih dari itu, katanya, penganugerahan ini juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia bahwa kerja keras, dedikasi, dan komitmen pada tanah air selalu mendapat tempat terhormat.

Atas nama pribadi dan keluarga besar Partai Demokrat, Irwan mengucapkan selamat kepada AHY atas penghargaan tersebut.