AHY Tinjau Tol Palembang - Betung dan Jembatan Musi V: Target Fungsional Lebaran 2026
jpnn.com, PALEMBANG - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau progres pembangunan Tol Palembang - Betung Seksi 1 & 2 serta Jembatan Musi V di Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (11/2).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan proyek strategis nasional (PSN) berjalan sesuai target, baik dari aspek fisik, kualitas kontruksi hingga kesiapan operasional.
Hingga saat ini, perkembangan pembangunan menunjukkan tren positif, Tol Palembang - Betung Seksi 1 & 2 progres fisik mencapai 89,91 persen dengan pembebasan lahan sebesar 93,85 persen.
Sementara itu, Jembatan Musi V di salah satu struktur ikonik di lintas JTTS tersebut telah mencapai progres 96 persen.
Menko AHY memproyeksikan ruas tol tersebut dapat digunakan secara fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik IdulFitri 2026.
"Pastikan Jembatan Musi V benar-benar kuat dan andal untuk menyangga mobilitas manusia, barang, dan jasa. Lanjutkan dan tuntaskan pembangunan ini untuk mengurai kemacetan serta meningkatkan ekonomi masyarakat," ungkap AHY, Rabu (11/2).
Konektivitas dan dampak ekonomi Jembatan Musi V sepanjang 1.684 meter menjadi kunci penghubung kawasan Gandus (Palembang) dengan Banyuasin.
"Jika seluruh ruas ini tersambung, waktu tempuh Palembang - Betung yang biasanya memakan waktu 3-4 jam diprediksi akan terpangkas signifikan menjadi 1 jam," kata AHY.
Tinjau Tol Palembang - Betung dan Jembatan Musi V, Menko AHY menargetkan dapat digunakan secara fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik lebaran 2026.
