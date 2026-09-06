AHY Tutup Turnamen Voli Demokrat Jakarta, Serukan Pembinaan Atlet Muda

jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat DKI Jakarta sukses menggelar turnamen bola voli AHY Cup 2026 di GOR Youth Center Otista, Jakarta Timur.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan turnamen yang diikuti delapan klub DKI Jakarta tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat sekaligus ruang pembinaan atlet muda.

Agus Harimurti Yudhoyono menilai olahraga dapat menjadi medium untuk membangun kebersamaan sekaligus menyalurkan energi positif generasi muda.

Menurut dia, kompetisi yang sehat bukan sekadar mengejar kemenangan, tetapi juga menumbuhkan sportivitas, disiplin, semangat, dan persaudaraan.

“Olahraga merupakan media yang begitu baik untuk menghadirkan spirit, semangat yang kuat, energi yang positif, serta kompetisi yang sportif,” ujar AHY di lokasi, Minggu (6/9).

AHY mengatakan turnamen tersebut mempertemukan delapan klub bola voli dari sejumlah wilayah Jakarta.

Selain PBV Paja One, peserta terdiri atas PBV Rajawali ZGA, PBV Bharata Muda, PBV Bravo, PBV Matador, PBV Tornado, PBV JVC, dan PBV Maluku.

Ia berharap ajang tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat untuk memperingati ulang tahun partai.