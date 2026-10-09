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AHY Ungkap Proyek Tanggul Laut Raksasa Pantura Dimulai Lewat Tanam Mangrove

AHY Ungkap Proyek Tanggul Laut Raksasa Pantura Dimulai Lewat Tanam Mangrove
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Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan megaproyek tanggul laut raksasa (giant seawall) berbasis alam (nature-based solutions) di pantai utara Jawa akan segera dimulai.

Tahap awal pengerjaan atau groundbreaking proyek strategis nasional dengan pendekatan penanaman mangrove tersebut dijadwalkan berlangsung pada Oktober ini.

Desa Timbulsloko di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dipilih menjadi lokasi perdana pelaksanaan proyek tersebut.

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"Sekitar dua minggu yang lalu, saya juga berdiskusi dan benar memang benar ada rencana groundbreaking," kata AHY di Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

AHY menegaskan konstruksi pengaman pesisir ini tidak melulu berbentuk tembok beton raksasa yang kaku.

Pemerintah mengombinasikan infrastruktur fisik keras dengan pendekatan ramah lingkungan yang memanfaatkan ekosistem alam.

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Model hibrida tersebut diterapkan menyesuaikan tingkat kerentanan serta karakteristik wilayah pesisir yang berbeda-beda.

Wilayah yang mengalami kerusakan parah seperti Teluk Jakarta diprioritaskan memakai struktur beton secara langsung.

AHY menyatakan megaproyek tanggul laut raksasa (giant seawall) berbasis alam (nature-based solutions) di pantai utara Jawa akan segera dimulai.

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