AI Campus Telkom Hadir di UNP, Siap Mencetak Talenta Digital Terbaik
jpnn.com, PADANG - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom senantiasa memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pengembangan talenta Artificial Intelligence (AI) Indonesia.
Melalui AI Campus yang merupakan bagian dari inisiatif strategis Telkom AI Center of Excellence (AI CoE), Telkom berkolaborasi dengan Universitas Negeri Padang (UNP) menggelar acara Seminar Telkom AI Connect.
Kegiatan yang mengusung tema 'Building Next- Generation AI Talents for Indonesia’s Future' itu diadakan di Universitas Negeri Padang pada Senin (27/10).
Direktur Utama Telkom Dian Siswarini saat memberikan kuliah umum pada acara Seminar Telkom AI Connect dengan tema “Building Next- Generation AI Talents for Indonesia’s Future”. Foto: Dokumentasi Telkom
Selain sesi kuliah umum, pada acara ini juga diadakan Penandatanganan MoU Kolaborasi Pengembangan AI antara Telkom dan Universitas Negeri Padang.
Acara tersebut dihadiri Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan, EVP Telkom Regional 1 Dwi Pratomo Juniarto, dan Rektor UNP Krismadinata, Ph.D.
Melalui AI Center of Excellence (AI CoE) yang merupakan payung besar untuk menyatukan riset, talenta, infrastruktur, dan use case di satu ekosistem kolaboratif.
Telkom telah mengembangkan lebih dari 50 use case AI yang membantu industri dan pemerintahan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, mulai dari digitalisasi dokumen, hukum, efisiensi bisnis, hingga berbagai pengembangan layanan publik.
Telkom perkuat sinergi dengan perguruan tinggi lewat AI Campus, salah satunya dengan Universitas Negeri Padang (UNP) untuk mewujudkan ekosistem AI nasional
